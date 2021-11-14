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شؤون فلسطينية

الخضري: الوحدة الفلسطينية هي السبيل لتجسيد إعلان استقلال دولة فلسطين واقعاً حقيقياً

الخضري: الوحدة الفلسطينية هي السبيل لتجسيد إعلان استقلال دولة فلسطين واقعاً حقيقياً
جمال الخضري
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي السبيل لتجسيد إعلان استقلال دولة فلسطين واقعاً حقيقياً.

وقال الخضري في بيان لها: إن ذكرى يوم إعلان الاستقلال يعيد التذكير مرة أخرى بأن الوحدة هي الأساس والخيار الوحيد لتجسيد الاستقلال واقعاً ملموساً رغم الوضع الفلسطيني الصعب والانقسام الداخلي.

وأشار إلى أنه لا يمكن التقدم خطوة في الحالة الفلسطينية دون التوحد والعمل المشترك، وأن الاختلاف يعني التراجع خطوات للوراء.

وأضاف: "رغم ما شاب جولات الحوار والمصالحة السابقة وما وصلت إلى الأوضاع من ظروف قاسية، إلا أن الوحدة هي خياراً قوياً وفاعلاً وضرورياً لتجسيد الاستقلال الحقيقي".

وشدد الخضري على أن التوحد والعمل المشترك سيكون خطوة مهمة في استنهاض الدور العربي والدولي وأحرار العالم للعمل حتى إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، مؤكدة ضرورة الوصول إلى شراكة حقيقة تستثمر الطاقات، وتزيد من قوة وصبر الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وإجراءاته التعسفية.

وبيّن الخضري أن هذه الذكرى تتزامن ذكرى رحيل الشهيد ياسر عرفات الذي أعلن من الجزائر الاستقلال، مشيراً إلى أنه رجل الوحدة والديمقراطية، وأن الوفاء له وللوصول لاستقلال حقيقي يجب العمل وصولاً لوحدة وطنية كاملة.

وأضاف: "يتجدد الأمل باستقلال حقيقي يُعطي شعبنا حقوقه المشروعة وينهي الألم والمعاناة المستمرة بسبب الاحتلال والحصار والعدوان والجدار والاستيطان والتهويد".

وتوجه الخضري بالتحية للشعب الفلسطيني باعتباره البطل الحقيقي في ملحمة الصمود في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني وفي مخيمات الشتات، وكافة أماكن تواجده في العالم.

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