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شؤون فلسطينية

فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل ثلاث وفيات، و185 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و244 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن ثلاث حالات وفاة سجلت في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 1، الخليل 43، ضواحي القدس 2، بيت لحم 15، جنين 15، رام الله والبيرة 16، طولكرم 4، أريحا والأغوار 6، نابلس 7، سلفيت 1، قطاع غزة 75.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 1، الخليل 18، ضواحي القدس 3، بيت لحم 11، جنين 5، رام الله والبيرة 25، طولكرم 5، نابلس 11، قلقيلية 2، قطاع غزة 163.

وأعلنت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 44 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 74 مصابا، بينهم 9 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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