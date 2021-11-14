إسرائيل: مشروع قانون لتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء على ثماني سنوات ونتنياهو يُعلق
أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، بأن اللجنة الوزارية للتشريع، وافقت بالإجماع اليوم الأحد على الترويج لمشروع قانون وزير القضاء، غدعون ساعر، الذي يسعى لتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء على ثماني سنوات (ولايتين فقط).
وأضافت الصحيفة أنه "مع العلم ان القانون لو أقر في (كنيست) لن يطبق بأثر رجعي.
من جهته، علق حزب (ليكود) بأن زعيمه، رئيس الوزراء الأسبق، بنيامين نتنياهو، يرفض أي قانون يقيد ولاية رئيس الوزراء، سواءً كان ينطبق عليه أم لا.
وقال نتنياهو: إن "الديمقراطيات البرلمانية لا تقيد فترة رئاسة الوزراء"، قائلا: "اتركوا للجمهور قرار اختيار من سيواصل قيادته في كل مرة".
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