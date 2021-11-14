إسرائيل: مشروع قانون لتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء على ثماني سنوات ونتنياهو يُعلق

من جهته، علق حزب (ليكود) بأن زعيمه، رئيس الوزراء الأسبق، بنيامين نتنياهو، يرفض أي قانون يقيد ولاية رئيس الوزراء، سواءً كان ينطبق عليه أم لا.





وقال نتنياهو: إن "الديمقراطيات البرلمانية لا تقيد فترة رئاسة الوزراء"، قائلا: "اتركوا للجمهور قرار اختيار من سيواصل قيادته في كل مرة".