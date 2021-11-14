شاهد: مقتل شخصين واهتزاز شاحنات وانهيارات جبلية في زلزال يضرب إيران

ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فإنه تم انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء المنطقة، فيما نقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صوراً أثناء الزلزال يظهر اهتزز شاحنات، وانهيارات جبلية.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أكد أن زلزالاً بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب إيران، بينما أشار مركز رصد الزلازل في الإمارات إلى أنه كان محسوساً بشكل خفيف في الدولة.





وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي أن الزلزال بلغت قوته 6.5 درجة وقع على بعد 47 كيلومتراً تقريباً من مدينة بندر عباس في منطقة جنوب إيران، وفي عمق 10 كيلومترات.



