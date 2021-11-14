شؤون فلسطينية

غزة: "الصحة" تعلن تعديل موعد البدء بالتطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية

غزة: "الصحة" تعلن تعديل موعد البدء بالتطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، بغزة، بأن التطعيم الخاص بالانفلونزا الموسمية، سيكون بدءاً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 16/11/2021. 

وكانت الصحة بغزة، أعلنت صباح اليوم بأن بدء التطعيم سيكون غداً الاثنين، قبل أن تعلن تعديل الموعد بسبب الإجازة ليوم الاثنين.

ونوهت الوزراة الفئات المستهدفة والأكثر عرضة لخطر المضاعفات الطبية الناتجة عن (الإنفلونزا) الشديدة، وهم الطواقم الطبية، وكبار السن فوق (60) عاماً، ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، بالتوجه لتلقي التطعيم بدءً من يوم غدٍ الإثنين 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأوضحت الصحة أن تلقي التطعيم سيكون من خلال المراكز الصحية التالية:

▪️محافظة الشمال: مركز شهداء جباليا - عيادة الشيماء.

▪️محافظة غزة : مركز شهداء الرمال - مركز شهداء الشيخ رضوان - مركز صبحة الحرازين.

▪️محافظة الوسطى: مركز شهداء دير البلح - مركز شهداء النصيرات.

▪️محافظة خان يونس: مركز شهداء خانيونس "البندر" - مركز شهداء بني سهيلا.

▪️محافظة رفح: مركز شهداء رفح "أبو الوليد" - مركز شهداء تل السلطان.

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