شؤون فلسطينية

"الهيئة" لـ "دنيا الوطن": وزارة المالية حولت رواتب المتقاعدين العسكريين إلى البنوك

"الهيئة" لـ "دنيا الوطن": وزارة المالية حولت رواتب المتقاعدين العسكريين إلى البنوك
خاص دنيا الوطن
أكدت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أن وزارة المالية نفذت الحوالة المالية الخاصة برواتب المتقاعدين العسكريين إلى البنوك.

وقال المفوض الإعلامي للهيئة، نبيل برزق، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن صلاح شديد رئيس الهيئة، أكد في اتصال هاتفي أجراه معه سعيد فنونة، رئيس الهيئة في المحافظات الجنوبية، أن وزارة المالية نفذت الحوالة المالية للبنوك، بناء على وعودات سابقة للهيئة".

ورجح برزق، أن يتم صرف رواتب المتقاعدين العسكريين خلال اليوم الأحد، مرجعاً آلية الصرف لسياسة البنوك.

وكان صلاح شديد، رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، قال في تصريحات سابقة لـ" دنيا الوطن": "تم التواصل مع رئيس الوزراء، ومع وزارة المالية، ومحمود العالول، نائب رئيس الحركة (فتح)، بإبلاغهم بتأخر رواتب المتقاعدين".

وأضاف: "أن سبب تأخر الرواتب المتقاعدين، نتيجة نقص في ميزانية الدولة"، مشددًا على أن هذا لا يمنع أن يصرف نسبة للجميع، لأن المتقاعدين هم ليسوا طبقة خارج نطاق السلطة الوطنية الفلسطينية.

ونوه شديد إلى أنهم لن يقبلوا أن يحصل بهذا الشهر أو غيره ما حدث الشهر الماضي، فلن يقبلوا بهذه التفرقة التي تجري، على حد قوله.

وحول ربط ملف المتقاعدين العسكرين بملف الموظفين والأزمة المالية للسلطة، أكد شديد على أن منظمة التحرير استدانت من هيئة التقاعد العسكري أكثر من مليار ومئتين مليون دولار، وتم صرفها على المنظمة في وقت كان لا يصلها أي مبلغ. 

وأكمل قوله: "فقد استعان بها الرئيس الفلسطيني الراحل أبو عمار وصرفها على المنظمة كاملة، فلم يبقي عنا شئ وأصبحت دين على الحكومة".

ووجه شديد رسالة إلى وزارة المالية ولكل المسؤوليين في السلطة الوطنية الفلسطينية قائلاً: "نحن شريحة قدمنا مالا يقدم في تاريخ الثورة الفلسطينية، ولن نقبل أن يجوع أي مناضل من مناضلينا، ونتمنى عليهم أن لا يضطرونا لعمل لا نقبله جميعاً".

أخبار ذات صلة

فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

غزة: &#34;الصحة&#34; تعلن تعديل موعد البدء بالتطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية

غزة: "الصحة" تعلن تعديل موعد البدء بالتطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية

رضوان: جاهزون للتعاون مع القطاع الخاص لحمايته وتعزيز الشفافية في إدارته

رضوان: جاهزون للتعاون مع القطاع الخاص لحمايته وتعزيز الشفافية في إدارته

الكيلة: الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى

الكيلة: الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى

افتتاح مستشفى صفد في مخيم البداوي شمال لبنان برعاية الرئيس

افتتاح مستشفى صفد في مخيم البداوي شمال لبنان برعاية الرئيس

الطيراوي ينفي إدلاءه بأي تصريحات حول التحقيق في ظروف استشهاد عرفات

الطيراوي ينفي إدلاءه بأي تصريحات حول التحقيق في ظروف استشهاد عرفات

رائد رضوان: جاهزون للتعاون الكامل مع القطاع الخاص لحمايته وتعزيز قيم الحوكمة

رائد رضوان: جاهزون للتعاون الكامل مع القطاع الخاص لحمايته وتعزيز قيم الحوكمة

حماس: لن نتوانى في الرد القوي على أي تغول على شعبنا ومقدساتنا

حماس: لن نتوانى في الرد القوي على أي تغول على شعبنا ومقدساتنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رضوان: جاهزون للتعاون مع القطاع الخاص لحمايته وتعزيز الشفافية في إدارته

رضوان: جاهزون للتعاون مع القطاع الخاص لحمايته وتعزيز الشفافية في إدارته

افتتاح مستشفى صفد في مخيم البداوي شمال لبنان برعاية الرئيس

افتتاح مستشفى صفد في مخيم البداوي شمال لبنان برعاية الرئيس

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير طارق عاصي

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير طارق عاصي

الرئيس عباس يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

الرئيس عباس يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

مركز الميزان يُحمل الاحتلال المسؤولية القانونية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام

مركز الميزان يُحمل الاحتلال المسؤولية القانونية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام

فدا يدعو لحوار وطني شامل من أجل التوافق على استراتيجية فلسطينية جديدة

فدا يدعو لحوار وطني شامل من أجل التوافق على استراتيجية فلسطينية جديدة

مجدلاني يدعو لإيقاع أقسى عقوبة بمرتكبي جريمة اغتصاب طفلة في رفح

مجدلاني يدعو لإيقاع أقسى عقوبة بمرتكبي جريمة اغتصاب طفلة في رفح

محكمة صلح حلحول تصدر حكما بالحبس مدة سنتين لمدان بتهمة الاحتيال

محكمة صلح حلحول تصدر حكما بالحبس مدة سنتين لمدان بتهمة الاحتيال

منوعات

بسبب ملابسها.. غادة عبد الرازق تتعرض للانتقادات الساخرة

بسبب ملابسها.. غادة عبد الرازق تتعرض للانتقادات الساخرة

شاهد: دنيا بطمة تصدم الجميع بوجهها المنتفخ

شاهد: دنيا بطمة تصدم الجميع بوجهها المنتفخ

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

عربي

الأمين العام للأمم المتحدة: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة

الأمين العام للأمم المتحدة: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة

هزة أرضية تضرب السعودية والإمارات إثر زلزال قوي في إيران

هزة أرضية تضرب السعودية والإمارات إثر زلزال قوي في إيران

سوريا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)

سوريا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)

الكويت تشارك في معرض دبي الدولي للطيران

الكويت تشارك في معرض دبي الدولي للطيران