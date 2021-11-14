"الهيئة" لـ "دنيا الوطن": وزارة المالية حولت رواتب المتقاعدين العسكريين إلى البنوك



وقال المفوض الإعلامي للهيئة، نبيل برزق، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن صلاح شديد رئيس الهيئة، أكد في اتصال هاتفي أجراه معه سعيد فنونة، رئيس الهيئة في المحافظات الجنوبية، أن وزارة المالية نفذت الحوالة المالية للبنوك، بناء على وعودات سابقة للهيئة".



ورجح برزق، أن يتم صرف رواتب المتقاعدين العسكريين خلال اليوم الأحد، مرجعاً آلية الصرف لسياسة البنوك.



وكان صلاح شديد، رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، قال في تصريحات سابقة لـ" دنيا الوطن": "تم التواصل مع رئيس الوزراء، ومع وزارة المالية، ومحمود العالول، نائب رئيس الحركة (فتح)، بإبلاغهم بتأخر رواتب المتقاعدين".



وأضاف: "أن سبب تأخر الرواتب المتقاعدين، نتيجة نقص في ميزانية الدولة"، مشددًا على أن هذا لا يمنع أن يصرف نسبة للجميع، لأن المتقاعدين هم ليسوا طبقة خارج نطاق السلطة الوطنية الفلسطينية.







ونوه شديد إلى أنهم لن يقبلوا أن يحصل بهذا الشهر أو غيره ما حدث الشهر الماضي، فلن يقبلوا بهذه التفرقة التي تجري، على حد قوله.



وحول ربط ملف المتقاعدين العسكرين بملف الموظفين والأزمة المالية للسلطة، أكد شديد على أن منظمة التحرير استدانت من هيئة التقاعد العسكري أكثر من مليار ومئتين مليون دولار، وتم صرفها على المنظمة في وقت كان لا يصلها أي مبلغ.



وأكمل قوله: "فقد استعان بها الرئيس الفلسطيني الراحل أبو عمار وصرفها على المنظمة كاملة، فلم يبقي عنا شئ وأصبحت دين على الحكومة".



ووجه شديد رسالة إلى وزارة المالية ولكل المسؤوليين في السلطة الوطنية الفلسطينية قائلاً: "نحن شريحة قدمنا مالا يقدم في تاريخ الثورة الفلسطينية، ولن نقبل أن يجوع أي مناضل من مناضلينا، ونتمنى عليهم أن لا يضطرونا لعمل لا نقبله جميعاً".





خاص دنيا الوطنأكدت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أن وزارة المالية نفذت الحوالة المالية الخاصة برواتب المتقاعدين العسكريين إلى البنوك.