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سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية
سيف الإسلام القذافي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر رسمي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية أن سيف الإسلامي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، استلم اليوم الأحد، بطاقة الناخبين من المركز الانتخابي، وقدم أوراق ترشحه للرئاسة بمكتب الإدارة الانتخابية في سبها.

وقال سامي الشريف، مدير المركز الإعلامي للمفوضية إن: "سيف معمر القذافي تقدم، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه للرئاسة في الدائرة الانتخابية سبها، واستكمل جميع المصوغات القانونية حسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب لانتخاب رئيس الدولة"، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

وسيف الإسلام من أبرز الشخصيات المتوقع أن تخوض انتخابات الرئاسة المقرر تنظيمها في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ضمن قائمة مرشحين تضم أيضاً قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وظهر سيف الإسلام في صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بعمامة وعباءة تقليدية بنية اللون، وبلحية رمادية ونظارة، وهو يوقع وثائق في مركز التسجيل ضمن المرشحين بمدينة سبها بجنوب البلاد.

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