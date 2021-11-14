الأمين العام للأمم المتحدة: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة

رام الله - دنيا الوطنأكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة أن "الكارثة المناخية لا تزال ماثلة"، رغم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر (كوب-26) للمناخ في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة.وفي بيان له، مساء الأحد، اعتبر غوتيريش أن "المؤتمر العالمي للمناخ انتهى بخطوات إلى الأمام مرحب بها، ولكن ذلك ليس كافيا"، كما عدد الأهداف التي لم يحققها المؤتمر مثل إنهاء الإعفاءات على مصادر الطاقة الأحفورية والاستغناء عن الفحم وفرض ضريبة على الكربون، إضافة الى تأمين المساعدة المالية للدول الأشد فقرا.وأضاف غوتيريش أن "النصوص التي تم تبنيها هي تسوية، إنها تعكس المصالح والوضع والتناقضات وحال الإرادة السياسية الراهنة في العالم"، متابعاً: "المؤسف أن الإرادة السياسية المشتركة لم تكن كافية لتجاوز التناقضات العميقة".ولفت إلى أن "الالتزامات الراهنة للحد من الانبعاثات لا تتيح الحفاظ على الهدف الذي حدده اتفاق باريس لجهة احتواء الاحتباس الحراري إلى ما دون درجتين مئويتين مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية"، مؤكداً أنه "حان الوقت للانتقال إلى أسلوب الطوارىء".