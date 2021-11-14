الطيراوي ينفي إدلاءه بأي تصريحات حول التحقيق في ظروف استشهاد عرفات

اللواء توفيق الطيراوي،

إدلاءه مؤخراً بأي تصريحات لأي وسيلة إعلام، حول عمل لجنة ا

رام الله - دنيا الوطننفىعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ورئيس اللجنة الوطنية،لتحقيق في ظروف استشهاد الرئيس ياسر عرفات.وأكد اللواء الطيراوي أن نقل أي أخبار كاذبة حول هذا الموضوع أو التعاطي معها، لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، ولا يخدم إلا أعداء الحقيقة، وفق (وفا).ودعا وسائل الاعلام إلى توخي الدقة وعدم الانجرار لمثل هذه الأخبار المزورة، مطالباً بالرجوع إلى الجهات المختصة للتأكد من هذه الأخبار.