الطيراوي ينفي إدلاءه بأي تصريحات حول التحقيق في ظروف استشهاد عرفات
نفى اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ورئيس اللجنة الوطنية، إدلاءه مؤخراً بأي تصريحات لأي وسيلة إعلام، حول عمل لجنة التحقيق في ظروف استشهاد الرئيس ياسر عرفات.
وأكد اللواء الطيراوي أن نقل أي أخبار كاذبة حول هذا الموضوع أو التعاطي معها، لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، ولا يخدم إلا أعداء الحقيقة، وفق (وفا).
ودعا وسائل الاعلام إلى توخي الدقة وعدم الانجرار لمثل هذه الأخبار المزورة، مطالباً بالرجوع إلى الجهات المختصة للتأكد من هذه الأخبار.
التعليقات