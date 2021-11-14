عربي

هزة أرضية تضرب السعودية والإمارات إثر زلزال قوي في إيران

هزة أرضية تضرب السعودية والإمارات إثر زلزال قوي في إيران
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب إيران، بينما أشار مركز رصد الزلازل في الإمارات إلى أنه كان محسوساً بشكل خفيف في الدولة.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي أن الزلزال بلغت قوته 6.5 درجة وقع على بعد 47 كيلومتراً تقريباً من مدينة بندر عباس في منطقة جنوب إيران، وفي عمق 10 كيلومترات.

كما لفتت صفحات إخبارية سعودية إلى أن ‏سكان المنطقة الشرقية بالمملكة شعروا بهزة أرضية خفيفة في بعض المدن.

أخبار ذات صلة

الأمين العام للأمم المتحدة: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة

الأمين العام للأمم المتحدة: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة

سوريا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)

سوريا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)

الكويت تشارك في معرض دبي الدولي للطيران

الكويت تشارك في معرض دبي الدولي للطيران

السعودية تحذر مواطنيها من الأمطار الغزيرة في المملكة

السعودية تحذر مواطنيها من الأمطار الغزيرة في المملكة

السعودية: لا نرى فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية حالياً

السعودية: لا نرى فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية حالياً

قطر تطلق تمريناً عسكرياً يحاكي تأمين كأس العالم غداً الاثنين

قطر تطلق تمريناً عسكرياً يحاكي تأمين كأس العالم غداً الاثنين

تونس: مظاهرات أمام البرلمان رفضاً للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس

تونس: مظاهرات أمام البرلمان رفضاً للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الاحتجاجات إلى ستة أشخاص

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الاحتجاجات إلى ستة أشخاص

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

افتتاح مستشفى صفد في مخيم البداوي شمال لبنان برعاية الرئيس

افتتاح مستشفى صفد في مخيم البداوي شمال لبنان برعاية الرئيس

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير طارق عاصي

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير طارق عاصي

الرئيس عباس يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

الرئيس عباس يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

مركز الميزان يُحمل الاحتلال المسؤولية القانونية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام

مركز الميزان يُحمل الاحتلال المسؤولية القانونية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام

فدا يدعو لحوار وطني شامل من أجل التوافق على استراتيجية فلسطينية جديدة

فدا يدعو لحوار وطني شامل من أجل التوافق على استراتيجية فلسطينية جديدة

مجدلاني يدعو لإيقاع أقسى عقوبة بمرتكبي جريمة اغتصاب طفلة في رفح

مجدلاني يدعو لإيقاع أقسى عقوبة بمرتكبي جريمة اغتصاب طفلة في رفح

محكمة صلح حلحول تصدر حكما بالحبس مدة سنتين لمدان بتهمة الاحتيال

محكمة صلح حلحول تصدر حكما بالحبس مدة سنتين لمدان بتهمة الاحتيال

المالكي: حرية الفسفوس وزملائه تتصدر حراكنا الدبلوماسي بتوجيهات من الرئيس

المالكي: حرية الفسفوس وزملائه تتصدر حراكنا الدبلوماسي بتوجيهات من الرئيس

منوعات

بسبب ملابسها.. غادة عبد الرازق تتعرض للانتقادات الساخرة

بسبب ملابسها.. غادة عبد الرازق تتعرض للانتقادات الساخرة

شاهد: دنيا بطمة تصدم الجميع بوجهها المنتفخ

شاهد: دنيا بطمة تصدم الجميع بوجهها المنتفخ

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

عربي

الأمين العام للأمم المتحدة: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة

الأمين العام للأمم المتحدة: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة

سوريا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)

سوريا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)

الكويت تشارك في معرض دبي الدولي للطيران

الكويت تشارك في معرض دبي الدولي للطيران

السعودية تحذر مواطنيها من الأمطار الغزيرة في المملكة

السعودية تحذر مواطنيها من الأمطار الغزيرة في المملكة