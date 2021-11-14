رائد رضوان: جاهزون للتعاون الكامل مع القطاع الخاص لحمايته وتعزيز قيم الحوكمة





و جاء ذلك خلال افتتاحه لورشة عمل نظمتها الهيئة بعنوان "تعزيز الشراكة ما بين هيئة مكافحة الفساد والقطاع الخاص"، اليوم الأحد 14 تشرين الثاني 2021، في غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، بحضور رئيس الغرفة عبد الغني العطاري، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عمر هاشم.وأكد أ. رضوان على أهمية التعاون بين الطرفين لنكون في جبهة واحدة ضد استهداف الاحتلال لهذا القطاع وحمايته، مشيراً إلى أن هذه الورشة تندرج ضمن برنامج بدأت به الهيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال بعض المؤسسات التنفيذية، بهدف تعزيز قيم الحوكمة وعناصرها ومبادئها في إدارة القطاع الخاص،الذي يعتبر من أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني.من جانبه أشار العطاري أن الغرفة التجارية على استعداد تام للتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، مؤكداً على أهمية هذه الورشة التي تسعى لتوطيد الشراكة بين الجانبين، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ما ينعكس إيجابيا على أداء الشركات وتحسين المناخ الاستثماري في فلسطين، مشدداً على أهمية الدورالتكاملي والتشاركي في اتخاذ القرارات وحمل هموم المجتمع ومعالجتها.بدوره أوضح هاشم أن تطبيق قانون مكافحة الفساد في القطاع العام والخاص يعتبر ذو أهمية قصوى لتعزيز مبادئ الحوكمة وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بعيدا عن المحسوبية وتضارب المصالح، ورفع مستوى إدارة الأعمال في فلسطين لتسير حسب أعلى معايير الحوكمة.وتضمنت الورشة ثلاث جلسات، حملت الأولى عنوان "آلية عمل هيئة مكافحة الفساد وارتباطها في القطاع الخاص"، فيما ركزت الثانية على تطبيق قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة له على بعض رجال الأعمال، وتناولت الثالثة واقع الحوكمة في الشركات ودور القطاع الخاص في مكافحة الفساد.