سوريا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)

حسن الغباش،





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، عن تسلمها نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم) ضد فيروس (كورونا).وقالوزير الصحة السوري في تصريح صحفي: "هذه ليست الدفعة الأولى من اللقاح التي يتم استلامها من الصين وقد سبقتها دفعات ساعدت فيها الصين سوريا في تنفيذ خطة التمنيع ضد (كورونا)".وأضاف وزير الصحة: "أنه نتمنى من المواطنين تلقي اللقاح بشكل أسرع".وتسلمت سوريا في التاسع والعشرين من تموز/ يوليو الماضي 150 ألف جرعة من لقاحات (سينوفارم) المضادة لفيروس التاجي مقدمة من الصين.فيما أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس السبت، تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد وشفاء 95 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى أمس السبت 46130 حالة شفيت منها 27583 حالة وتوفيت 2661 حالة.