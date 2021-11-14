الرئيس عباس يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العديد من برقيات التهنئة، من رؤساء دول، في الذكرى الـ(33) لإعلان الاستقلال.وتلقى الرئيس برقيات تهنئة من شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، و كارل السادس عشر غوستاف، ملك السويد، وباتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، ومحمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجنرال عاصمي غويتا، رئيس الدولة ورئيس الفترة الانتقالية لجمهورية مالي، وفق (وفا).كما تلقى التهنئة من لازاروس تشاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، وميلو جوكانوفيتش، رئيس جمهورية مونتينيغرو، وقاسم غومارت توقايف، رئيس جمهورية كازاخستان ، وروك مارك كريستيان كابوريه، رئيس جمهورية بوركينافاسو، و يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.وأكدوا في برقياتهم حرص بلادهم المستمر على تطوير وتمتين العلاقات الأخوية مع دولة فلسطين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تقدم المنطقة واستقرارها.وشددوا على دعم بلادهم الكامل والمتواصل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.