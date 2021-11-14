شؤون فلسطينية

مركز الميزان يُحمل الاحتلال المسؤولية القانونية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام

مركز الميزان يُحمل الاحتلال المسؤولية القانونية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان بخطورة بالغة إلى استمرار قضاء دولة الاحتلال في إصدار وتثبيت وتمديد أوامر الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، دون مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي إعلام الشخص المحتجز بالتهمة المنسوبة إليه.

و يضاف لذلك، إتاحة مبدأ تعادل الفرص في مناقشة أدلة الاتهام بين الإدعاء والدفاع، والاستعانة بمحامي أثناء التحقيق، وإلى غير ذلك من الضمانات التي يُحرم منها المعتقلين الفلسطينيين المُحتجزين بموجب أوامر الاعتقال الإداري، مما يدفعهم إلى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام تؤثر على سلامتهم الصحية، من أجل الحصول على تلك الضمانات المستقرة والمكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي إطار متابعات مركز الميزان لواقع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، يُواصل (6) معتقلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، إحتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، حيث يواصل المعتقل كايد الفسفوس (32 عام)، من سكان محافظة الخليل إضرابه المفتوح لليوم (123) على التوالي، والمعتقل مقداد القواسمة (24 عام)، من سكان محافظة الخليل، لليوم (115) على التوالي، والمعتقل علاء الأعرج (43 عام)، من سكان محافظة طولكرم، لليوم (99) على التوالي، والمعتقل هشام أبو هواش (39 عام)، من سكان محافظة الخليل، لليوم (90) على التوالي، وعيّاد الهريمي (28 عام)، من سكان محافظة بيت لحم لليوم (51) على التوالي.

بالإضافة للمعتقل لؤي الأشقر من سكان محافظة طولكرم لليوم (31) على التوالي، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم الصحية، ومعاناتهم من أعراض صحية خطيرة.

و عبر مركز الميزان عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، ويحمل دولة الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة، باعتبارها الدولة الحاجزة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والذي يقتضي منها توفير كافة أوجه الرعاية الصحية، وحفظ حياتهم، ومن باب أولى إنهاء الأسباب التي دفعتهم للإضراب عن الطعام، ومنها إلغاء أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم، من أجل الحفاظ على حياتهم، ومراعاةً للمعايير الدولية للأشخاص المحرومين من حريتهم.

و أكد المركز على أن الاعتقال الإداري، ينتهك ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويمس جوهر الحق في الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها إلا بموجب إذن قضائي، بعد مراعاة تلك الضمانات، مما يعني أن عدم توفيرها للشخص المحتجز، يؤدي إلى عدم مشروعية الاحتجاز برمته.

و بحسب التقارير الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، فإن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو (4650) معتقل، وذلك حتّى نهاية شهر أكتوبر 2021م، من بينهم (34) سيدة، و(160) قاصر، ونحو (500) معتقل إداري، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة بحقّ المعتقلين خلال شهر أكتوبر ذاته، (106) أوامر، بينها (49) أمراً جديداً، و(57) أمر تجديد.

و دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على دولة الاحتلال من أجل إلزامها على احترام أحكام القانون الدولي، كما يُطالب الهيئات الدولية القائمة على حماية حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري والقيام بأدوارها من أجل تمكين المعتقلين من حقوقهم المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف سياسية الاعتقال الإداري، باعتبارها تتنافى مع ضمانات المحكامة العادلة، وتُشكل دافعاً للمعتقلين الفلسطينيين لخوض إضرابات عن الطعام تؤثر على سلامتهم الصحية.

أخبار ذات صلة

رضوان: جاهزون للتعاون مع القطاع الخاص لحمايته وتعزيز الشفافية في إدارته

رضوان: جاهزون للتعاون مع القطاع الخاص لحمايته وتعزيز الشفافية في إدارته

الكيلة: الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى

الكيلة: الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى

افتتاح مستشفى صفد في مخيم البداوي شمال لبنان برعاية الرئيس

افتتاح مستشفى صفد في مخيم البداوي شمال لبنان برعاية الرئيس

الطيراوي ينفي إدلاءه بأي تصريحات حول التحقيق في ظروف استشهاد عرفات

الطيراوي ينفي إدلاءه بأي تصريحات حول التحقيق في ظروف استشهاد عرفات

رائد رضوان: جاهزون للتعاون الكامل مع القطاع الخاص لحمايته وتعزيز قيم الحوكمة

رائد رضوان: جاهزون للتعاون الكامل مع القطاع الخاص لحمايته وتعزيز قيم الحوكمة

حماس: لن نتوانى في الرد القوي على أي تغول على شعبنا ومقدساتنا

حماس: لن نتوانى في الرد القوي على أي تغول على شعبنا ومقدساتنا

قناة (كان): وفد أمني إسرائيلي يصل القاهرة لمناقشة هذه الملفات

قناة (كان): وفد أمني إسرائيلي يصل القاهرة لمناقشة هذه الملفات

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير طارق عاصي

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير طارق عاصي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

افتتاح مستشفى صفد في مخيم البداوي شمال لبنان برعاية الرئيس

افتتاح مستشفى صفد في مخيم البداوي شمال لبنان برعاية الرئيس

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير طارق عاصي

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير طارق عاصي

الرئيس عباس يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

الرئيس عباس يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

مركز الميزان يُحمل الاحتلال المسؤولية القانونية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام

مركز الميزان يُحمل الاحتلال المسؤولية القانونية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام

فدا يدعو لحوار وطني شامل من أجل التوافق على استراتيجية فلسطينية جديدة

فدا يدعو لحوار وطني شامل من أجل التوافق على استراتيجية فلسطينية جديدة

مجدلاني يدعو لإيقاع أقسى عقوبة بمرتكبي جريمة اغتصاب طفلة في رفح

مجدلاني يدعو لإيقاع أقسى عقوبة بمرتكبي جريمة اغتصاب طفلة في رفح

محكمة صلح حلحول تصدر حكما بالحبس مدة سنتين لمدان بتهمة الاحتيال

محكمة صلح حلحول تصدر حكما بالحبس مدة سنتين لمدان بتهمة الاحتيال

المالكي: حرية الفسفوس وزملائه تتصدر حراكنا الدبلوماسي بتوجيهات من الرئيس

المالكي: حرية الفسفوس وزملائه تتصدر حراكنا الدبلوماسي بتوجيهات من الرئيس

منوعات

بسبب ملابسها.. غادة عبد الرازق تتعرض للانتقادات الساخرة

بسبب ملابسها.. غادة عبد الرازق تتعرض للانتقادات الساخرة

شاهد: دنيا بطمة تصدم الجميع بوجهها المنتفخ

شاهد: دنيا بطمة تصدم الجميع بوجهها المنتفخ

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

عربي

الأمين العام للأمم المتحدة: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة

الأمين العام للأمم المتحدة: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة

سوريا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)

سوريا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)

الكويت تشارك في معرض دبي الدولي للطيران

الكويت تشارك في معرض دبي الدولي للطيران

السعودية تحذر مواطنيها من الأمطار الغزيرة في المملكة

السعودية تحذر مواطنيها من الأمطار الغزيرة في المملكة