الكويت تشارك في معرض دبي الدولي للطيران

رام الله - دنيا الوطنانضمت الكويت في الدورة الـ 17 لمعرض دبي الدولي للطيران 2021، التي انطلقت اليوم الأحد، بمشاركة 140 دولة ويستمر حتى الـ 18 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "إن القوات الجوية الكويتية تمثل جزءا من المشاركة الكويتية في المعرض، التي تشمل أيضا الإدارة العامة للطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الكويتية".ويشهد المعرض مشاركة 1200 جهة عارضة تمثل الجهات والشركات العاملة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إضافة إلى الوفود المدنية والعسكرية.الجدير ذكره، أن نحو 160 طائرة شاركت في عروض جوية خلال افتتاح المعرض، الذي أقيم بمطار آل مكتوم الدولي في دبي.