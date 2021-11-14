مجدلاني يدعو لإيقاع أقسى عقوبة بمرتكبي جريمة اغتصاب طفلة في رفح



و طالب مجدلاني حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة بضرورة ايقاع أقسى عقوبة بحق مرتكبي الجريمة البشعة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاقدام على مثل هذه الجرائم، كما طالب الوزير بعدم عرقلة عمل مرشدي التنمية لما فيه مصلحة الطفلة الفضلى وذويها، محملًا الحكومة الأمر الواقع المسؤولية المباشرة لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات بحق الأطفال.



و دعا مجدلاني كل المؤسسات والشركاء العاملين في قطاع الطفولة للتحرك وتوفير الحماية والرعاية للأطفال في قطاع غزة الذين يعانون من عدم الاهتمام والرعاية اضافة لاجراءات الاحتلال الاسرائيلي وحصاره للقطاع.



و طالب مجدلاني حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة بضرورة ايقاع أقسى عقوبة بحق مرتكبي الجريمة البشعة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاقدام على مثل هذه الجرائم، كما طالب الوزير بعدم عرقلة عمل مرشدي التنمية لما فيه مصلحة الطفلة الفضلى وذويها، محملًا الحكومة الأمر الواقع المسؤولية المباشرة لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات بحق الأطفال.و دعا مجدلاني كل المؤسسات والشركاء العاملين في قطاع الطفولة للتحرك وتوفير الحماية والرعاية للأطفال في قطاع غزة الذين يعانون من عدم الاهتمام والرعاية اضافة لاجراءات الاحتلال الاسرائيلي وحصاره للقطاع.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني في بيان أصدرته الوزارة إدانةً واستنكاراً لحادثة اغتصاب طفلة لاتتجاوز الخمس سنوات في مدينة رفح: "إن مرشدي الوزارة يباشرون عملهم و تدخلاتهم مع الطفلة وذويها".وتابع وزير التنمية" إن طواقم وزارة التنمية العاملة في قطاع غزة تتابع لحظة بلحظة مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث واتخاذ أفضل التدابير التي تحقق المصلحة الفضلى لطفلة المعتدى عليها".