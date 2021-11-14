السعودية تحذر مواطنيها من الأمطار الغزيرة في المملكة

رام الله - دنيا الوطنطالب الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، على خلفية ما تشهده محافظة جدة من حالة مطرية غزيرة.كما حذر المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عبر تغريدة له بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، من هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة، حتى الثامنة من مساء اليوم، موضحاً أن هناك استمرار للحالة المطرية على مناطق مكة والمدينة وتبوك والباحة، خلال الساعات المقبلة من اليوم.وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، محذراً من أن هذه الأمطار يمكن أن تؤدي إلى جريان السيول على مناطق مكة والمدينة وتبوك ومرتفعات منطقة الباحة.كما حذر المركز السعودي من احتمال تدني الرؤية وسط هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، في الجوف والحدود الشمالية وحائل، مشيراً إلى أن تلك الأمطار الرعدية يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم وأجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.