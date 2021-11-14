ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الإعلامي

رام الله - دنيا الوطنأجرى ديوان الموظفين العام في مقره بمدينة غزة، اليوم الأحد، اللقاء العاشر من اللقاءات التحضيرية لأعمال لجان المقابلات الإشرافية.واستهدف اللقاء العاشر، وظائف القطاع الإعلامي، بحضور العديد من المدراء العامون والمدراء من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، الذين يشكلون لجان المقابلات الشفوية للوظائف الإشرافية في هذا القطاع، يتقدمهم المكتب الإعلامي الحكومي.ومن المقرر أن يشمل القطاع الإعلامي خمس وظائف إشرافية، تتبع ثلاثة وزارات ومؤسسات حكومية هي المكتب الإعلامي الحكومي ووزارة التربية والتعليم العالي إلى جانب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.وافتتحت فدوان أبو شريعة مدير عام الإدارة العامة للتعيينات التابعة لديوان الموظفين العام، اللقاء التحضيري بكلمة رحبت فيها بالحضور من مختلف الوزارات والمؤسسات العاملة.وأكدت أبو شريعة سعي ديوان الموظفين العام التام للاستفادة من كافة الخبرات العاملة في المؤسسات الحكومية، من أجل عقد مقابلات وظيفية أكثر تميزاً وعمقاً وشفافية، بما يضمن حصول كافة المتقدمين على فرص متساوية للفوز بالوظائف الإشرافية المتاحة.وعرضت أبو شريعة أمام الحضور المحددات التي يحرص من خلالها ديوان الموظفين العام على عقد المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية، بما ينسجم مع البرامج التقنية المتبعة في عقد هذه المسابقات.