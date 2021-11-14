السعودية: لا نرى فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية حالياً

رام الله - دنيا الوطنأكد فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، أن بلاده لا ترى أي فائدة من التواصل مع لبنان في هذا الوقت، مكرراً دعوة الطبقة السياسية "لإنهاء هيمنة الحلفاء مع إيران"، في إشارة إلى (حزب الله).وقال بن فرحان، في تصريحات لقناة (فرانس 24) إن: "المملكة لا تخطط للتعامل مع الحكومة اللبنانية في هذا الوقت"، مضيفاً: "نعتقد أن الطبقة السياسية في بيروت بحاجة إلى التصعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله".وعن طبيعة المحادثات بين بلاده وإيران، قال وزير الخارجية السعودي: "المحادثات مع إيران ستستمر، ومن المتوقع إجراء جولة إضافية من المفاوضات قريبًا".ويعيش لبنان أزمة دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية، ومن ورائها الدول الخليجية، بسبب تصريحات لجورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، والتي انتقدت تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، وهو ما جعل السعودية تقوم باستدعاء سفيرها في بيروت، وطرد السفير اللبناني، وحظر جميع الواردات اللبنانية إليها، وسط مطالبات باعتذار قرداحي واستقالته.