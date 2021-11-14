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قطر تطلق تمريناً عسكرياً يحاكي تأمين كأس العالم غداً الاثنين

قطر تطلق تمريناً عسكرياً يحاكي تأمين كأس العالم غداً الاثنين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دولة قطر أنها ستطلق تمريناً عسكرياً، غداً الاثنين، يحاكي عملية تأمين استضافة بطولتي (كأس العرب قطر 2021)، و(كأس العالم قطر 2022).

وقالت لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم قطر 2022، اليوم الأحد،  في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل (تويتر): "إن قطرستشرع في إقامة تمرين عسكري تحت اسم (تمرين وطن)، يحاكي تأمين كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022)، بمشاركة 13 دولة بينها سلطنة عمان وتركيا".

ويبدأ التمرين العسكري القطري، غدا الاثنين، ويمتد حتى يوم الأربعاء المقبل، بهدف محاكاة أعمال مشتركة بين الجهات العسكرية والأمنية والعسكرية وكثير من الجهات المشاركة، والتي سيصل عددها إلى 28 جهة، بمشاركة 13 دولة.

ويفترض أن يتم تفعيل آلية التعاون بين تلك الجهات المشاركة، وقياس مدى الجاهزية، بهدف ضمان الوصول إلى تحقيق النجاح الأمني المطلوب، حيث أكدت اللجنة القطرية مشاركة عناصر عسكرية من عدة دول، وهي تركيا وسلطنة عمان وروسيا وبريطانيا وفرنسا والبرتغال والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

بدوره، أكد جاسم عبد العزيز الجاسم نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بكأس العالم 2022 أن تمرين وطن سيحاكي جميع السيناريوهات المحتمل وقوعها أثناء استضافة البطولة، ومدى التعاون والتنسيق بين الـ 28 جهة المشاركة في تأمين المونديال العالمي.

الجدير بالذكر، أن بطولة كأس العرب لكرة القدم ستجرى في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في قطر، بمشاركة 16 منتخباً عربيا، وتستمر 19 يوماً، في وقت تستضيف قطر، أيضا، كأس العالم، في الفترة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبا، تتنافس على 8 ملاعب.


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