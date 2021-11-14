شؤون فلسطينية

سلطة الأراضي: مخرجات لقائنا مع الرئيس ضرورية وبدأنا بالعمل وفق تعليماته لخدمة المواطن

سلطة الأراضي: مخرجات لقائنا مع الرئيس ضرورية وبدأنا بالعمل وفق تعليماته لخدمة المواطن
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم، إن مخرجات اللقاء مع الرئيس محمود عباس، ضرورية وهامة جدا، وتم البدء بالعمل الفوري وفق تعليماته لخدمة المواطن والحفاظ على الأرض.

وأوضح غانم في حديث لبرنامج "ملف اليوم"، عبر تلفزيون فلسطين: "تم وضع الرئيس خلال اللقاء بصورة الإنجازات والتحديات والخطط والبرامج التي قامت بها سلطة الأراضي والتي ما زالت قائمة".

وأشار إلى أن الرئيس ركز على ضرورة العمل للحفاظ على الأراضي، خاصة فيما يتعلق بالأراضي الحكومية التي هي الكنز الذي يجب توارثه بين الأجيال الفلسطينية.

وأضاف، "كما وجه الرئيس إلى وجوب حماية الأرض وإزالة الاعتداءات عن الاراضي الحكومية مهما كان مصدرها"، مشيرا إلى طرح مجموعة كبيرة من الأفكار على سيادته، والتي تتعلق بالاجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

ولفت غانم إلى أن الرئيس أعطى توجيهات بتشكيل لجان لمتابعة موضوع اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الأرض في المحافل الدولية، مستفيدين من كافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار (181)، إضافة لتوجيهاته من أجل تشكيل لجان تختص بإصلاح الوضع التشريعي على الأرض، فيما يتعلق بعمل سلطة الأراضي وإزالة الاعتداءات على أراضي الحكومة وحمايتها بالمستقبل.

وأشار إلى أن الرئيس وجه أيضا بضرورة إتمام معاملات المواطنين الذين يحملون وثائق التفويض الأردنية، وضرورة معالجة الاعتداءات على الأراضي الحكومية، بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن دون الاعتداء على حق المواطن في الوصول للأرض الحكومية، والاستفادة منها، وإقامة المشاريع المنتجة.

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