شؤون فلسطينية

عواد: مصلحة الطلبة ليست مرتبطة بالتخفيف من المواد الدراسية بل بمعالجتها

عواد: مصلحة الطلبة ليست مرتبطة بالتخفيف من المواد الدراسية بل بمعالجتها
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد عواد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم ،إن اللجنة الفنية التي شكلت يوم أمس لدراسة الفاقد التعليمي وانعكاسه على امتحانات الثانوية العامة التوجيهي سترفع توصياتها من أجل معالجة أو إعادة النظر في المواد المقررة، في حال استدعت الحاجة إلى ذلك، نهاية الشهر الجاري.

وأضاف عواد في حديثه للوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا): "إن اللجنة التي تم تشكيلها ستدرس كل مبحث من المباحث على حدة، وأثر ذلك على امتحانات الثانوية العامة وانعكاساته عليه".

وتابع: "الفاقد التعليمي الذي نتحدث عنه بالنسبة لطلبة الثانوية العامة هو عدم تلقيهم بعض المفاهيم والمهارات في الصف الحادي عشر، والمرتبطة بما سيرد في بعض المواد المقررة للتوجيهي، كالرياضيات والفيزياء واللغة العربية".

وأشار إلى أن اللجنة ستعطي توصياتها بأن درساً ما في إحدى المواد يجب تعديله أو حذفه أو معالجته بطريقة أو بأخرى، موضحاً أن الفاقد التعليمي ليس مرتبطاً فقط بالثانوية العامة، بل في كافة المراحل الدراسية، حيث إن التربية أعدت خطة لتحديد المهارات التي لم تنجز ولم تعط بسبب جائحة (كورونا).

ولفت إلى أن الوزارة ستعين خلال الأسبوع الجاري 2600 معلم ومعلمة بعقد لمدة ثلاثة أشهر، ضمن برنامج للتعليم المساند للصفوف من الأول حتى الرابع، عبر تخصيص حصص إضافية لتعويض الطلبة، حيث سيُخصَص معلمان اثنان في كل مدرسة، أحدهما للتخصصات الأدبية والآخر للتخصصات العلمية.

أما بخصوص الإضراب الذي دعا له طلبة الثانوية العامة للمطالبة بحذف بعض الدروس، أشار عواد إلى أن الوزارة دائماً تقف مع مصلحة الطلبة، وتحرص على الحفاظ على هيبة التوجيهي كوثيقة معتمدة لدى الجامعات والمعاهد المحلية والدولية.

وأكمل قائلاً: "نحن ننتصر لمصلحة طلبتنا، والعام الدراسي يسير كما هو مخطط له، ومصلحتهم ليست مرتبطة بالتخفيف من المواد المقررة، بل من خلال معالجتها بطرق علمية في حال استدعى الأمر، وهنا لا بد من التأكيد على أهمية التزام الطلبة بالدوام واستثمار كل يوم من أجل تلقي المواد في الأوقات المحددة".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يغلق طريق الرام قلنديا

الاحتلال يغلق طريق الرام قلنديا

ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الإعلامي

ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الإعلامي

المالكي: حرية الفسفوس وزملائه تتصدر حراكنا الدبلوماسي بتوجيهات من الرئيس

المالكي: حرية الفسفوس وزملائه تتصدر حراكنا الدبلوماسي بتوجيهات من الرئيس

مباحث التموين تتلف 400 كجم مانجا فاسدة بخانيونس

مباحث التموين تتلف 400 كجم مانجا فاسدة بخانيونس

سلطة الأراضي: مخرجات لقائنا مع الرئيس ضرورية وبدأنا بالعمل وفق تعليماته لخدمة المواطن

سلطة الأراضي: مخرجات لقائنا مع الرئيس ضرورية وبدأنا بالعمل وفق تعليماته لخدمة المواطن

العربية الفلسطينية: شعبنا أسقط المشاريع التصفوية يوم إعلان الاستقلال بالجزائر

العربية الفلسطينية: شعبنا أسقط المشاريع التصفوية يوم إعلان الاستقلال بالجزائر

الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة &#34;عزون&#34; الثانوية

الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة "عزون" الثانوية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الإعلامي

ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الإعلامي

سلطة الأراضي: مخرجات لقائنا مع الرئيس ضرورية وبدأنا بالعمل وفق تعليماته لخدمة المواطن

سلطة الأراضي: مخرجات لقائنا مع الرئيس ضرورية وبدأنا بالعمل وفق تعليماته لخدمة المواطن

العربية الفلسطينية: شعبنا أسقط المشاريع التصفوية يوم إعلان الاستقلال بالجزائر

العربية الفلسطينية: شعبنا أسقط المشاريع التصفوية يوم إعلان الاستقلال بالجزائر

الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة &#34;عزون&#34; الثانوية

الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة "عزون" الثانوية

المجلس الوطني الفلسطيني: الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر دون اعترافها بدولة فلسطين

المجلس الوطني الفلسطيني: الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر دون اعترافها بدولة فلسطين

المجلس الوطني: الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر دون اعترافها بدولة فلسطين

المجلس الوطني: الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر دون اعترافها بدولة فلسطين

الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة (عزون) الثانوية جنوب قلقيلية

الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة (عزون) الثانوية جنوب قلقيلية

الخارجية الفلسطينية: تهاون المجتمع الدولي مع جرائم الاستيطان يُنذر بانفجار الأوضاع

الخارجية الفلسطينية: تهاون المجتمع الدولي مع جرائم الاستيطان يُنذر بانفجار الأوضاع

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تصدم الجميع بوجهها المنتفخ

شاهد: دنيا بطمة تصدم الجميع بوجهها المنتفخ

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

عربي

قطر تطلق تمريناً عسكرياً يحاكي تأمين كأس العالم غداً الاثنين

قطر تطلق تمريناً عسكرياً يحاكي تأمين كأس العالم غداً الاثنين

تونس: مظاهرات أمام البرلمان رفضاً للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس

تونس: مظاهرات أمام البرلمان رفضاً للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الاحتجاجات إلى ستة أشخاص

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الاحتجاجات إلى ستة أشخاص