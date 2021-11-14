دولي

"كورونا" عالميا: 5 ملايين و113 ألف وفاة و253 مليونا و756 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 5 ملايين و113 ألف وفاة و253 مليونا و756 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين وأكثر من 113 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 253 مليونا، وما يزيد على 756 ألف إصابة، تعافى منهم 229 مليونا ونحو 461 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 438 ألفا و968 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6282 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1,241 وفاة)، وأوكرانيا (695 وفاة)، واميركا (506 وفيات)، والبرازيل (320 وفاة)، ورومانيا (304 وفيات).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (41,107 إصابات)، روسيا (39,256 إصابة)، وبريطانيا (38,351 إصابة)، وألمانيا (35,276 إصابة)، وأوكرانيا (23,572 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (783,439 وفاة)، والبرازيل (611,255 وفاة)، والهند (463,530 وفاة)، والمكسيك (291,089 وفاة)، وروسيا (255,386 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (47,891,997 إصابة)، والهند (34,437,307 إصابات)، والبرازيل (21,953,838 إصابة)، وبريطانيا (9,524,971 إصابة)، وروسيا (9,070,674 إصابة).

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