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تونس: مظاهرات أمام البرلمان رفضاً للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس

تونس: مظاهرات أمام البرلمان رفضاً للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تظاهرمئات التونسسين، اليوم الأحد، أمام ساحة البرلمان، احتجاجاً ورفضا للإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 تموز/يوليو الماضي.

وجاءت هذه المظاهرات استجابة لدعوات أطلقتها شخصيات سياسية وحقوقية، للمطالبة بإنهاء (الحالة الاستثنائية)، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للرئيس قيس سعيد، وهتفوا ضد القرارات التي أعلنها، وطالبوه بالرحيل.

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