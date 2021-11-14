السودان: ارتفاع عدد القتلى في الاحتجاجات إلى ستة أشخاص

رام الله - دنيا الوطنكشفت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد القتلى الذي سقطوا خلال الاحتجاجات إلى ستة أشخاص، بعد وفاة شاب اليوم متأثرا بإصابته بالرصاص أمس السبت.وقالت لجنة أطباء السودان في بيان لها، على صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك): "إن عدد شهداءنا المحصورين لدينا ارتفع إلى ستة شهداء خلال مليونية الأمس، و21 شهيدا منذ بداية الانقلاب في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".وأعلنت اللجنة أمس السبت عن سقوط خمسة قتلى في صفوف المتظاهرين برصاص عناصر الجيش خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد يوم السبت ضد استيلاء العسكريين على الحكم.