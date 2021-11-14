مستشار رئيس الوزراء: فلسطين بحاجة إلى 400 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة

وأوضح سلامة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن فلسطين بحاجة إلى أربعمئة مليون دولار خلال الستة أشهر القادمة، متوقعاً أن تقدم الدول الأوروبية الأموال لفلسطين في بداية آذار/ مارس المقبل.

سلامة:





ومن المقرر أن يغادر محمد اشتية رئيس الوزراء إلى النرويج، بعد غد الثلاثاء، للمشاركة في مؤتمر المانحين.





وأكمل"أن رئيس الوزراء سيطالب الدول المانحة والنرويج بتقديم الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين، كونها تعاني من أزمة مالية خانقة خلال الستة الأشهر المقبلة بسبب انتهاكات الاحتلال والمعيقات التي تفرضها أمام التنمية وإحجام الدول عن دفع التزاماتها تجاه الخزينة الفلسطينية".