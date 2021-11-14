شؤون فلسطينية

الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة (عزون) الثانوية جنوب قلقيلية

الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة (عزون) الثانوية جنوب قلقيلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وصول الطلبة إلى مدرسة (عزون بيت أمين) الثانوية، جنوب قلقيلية.

وقالت مديرية التربية والتعليم في قلقيلية: "إن قوات الاحتلال أعاقت وصول الطلبة من القرى المجاورة إلى مدرستهم، من خلال نصب حاجز عسكري مفاجئ على مدخل قرية عزون عتمة"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ونقلا عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال استولت على دراجة الطالب محمد جمال قزمار (15 عاما).

الجدير بذكر، أن قرب (عزون عتمة) من أراضي عام 1948، جعلها مطمعاً لمشاريع الاحتلال الاستيطانية، فضيق عليها الخناق، وأحاطها بجدار الفصل العنصري، وحاصرها بالمستوطنات.





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