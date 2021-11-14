شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: تهاون المجتمع الدولي مع جرائم الاستيطان يُنذر بانفجار الأوضاع

الخارجية الفلسطينية: تهاون المجتمع الدولي مع جرائم الاستيطان يُنذر بانفجار الأوضاع
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن استمرار تهاون المجتمع الدولي مع جرائم الاستيطان والمستوطنين، بات ينذر بقرب انفجار الأوضاع،  مؤكدة أن انتهاكات وجرائم المستوطنين، هي سياسة إسرائيلية رسمية، الهدف منها استكمال عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي، أنه "طالما حذرت الجهات كافة من تصاعد جرائم منظمات الإرهاب اليهودي الاستيطاني وميليشياتها المسلحة المنتشرة في القدس وعموم الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يجعل الأوضاع في الضفة الغربية أشبه ببرميل من البارود يوشك على الانفجار، وهو ما تجمع عليه التقارير التي ترصد وتتابع اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين بما فيها التقارير الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة  أن هناك تصعيد غير مسبوق في تلك الاعتداءات، وازدياد ملحوظ في استخدام عناصر (الإرهاب) اليهودي للرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت إلى التحذيرات التي أوردها الإعلام الإسرائيلي بشأن نية المستوطنين القيام باعتداءات أخرى خاصة أيام السبت، دليل واضح على أن جميع اعتداءات المستوطنين وهجماتهم المتكررة تهدف بالأساس إلى طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم تمهيداً لسرقتها وتخصيصها لصالح الاستيطان، بغطاء من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبمشاركة وتوزيع ادوار واضحة من جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة.

وأدانت الخارجية "انتهاكات وجرائم المستوطنين ومنظماتهم وميليشياتهم الإرهابية، واعتبرتها سياسة إسرائيلية رسمية، الهدف منها استكمال عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وتابعت: "هذا التصعيد الاسرائيلي يأتي في ظل إصرار المجتمع الدولي على التمسك بسياسة اللامبالاة والتجاهل لهذه المخططات الاستعمارية التوسعية، كجزء لا يتجزأ من إدارته للصراع، في ازدواجية مقيتة للمعايير وعدم اكتراث مقصود من ناحية الجوهر ومرفوض من ناحية الشكل فقط".

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي بإنهاء هذه اللعبة الدولية التي تتعايش معها دولة الاحتلال وسياستها الاستعمارية، والتي تقوم على تكديس مواقف وقرارات أممية لصالح القضية الفلسطينية تبقى حبيسة إدراج الأمم المتحدة ولا تنفذ، وفي ذات الوقت تغض الطرف وتتعايش مع مصالح إسرائيل الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة.


أخبار ذات صلة

الاحتلال يغلق طريق الرام قلنديا

الاحتلال يغلق طريق الرام قلنديا

ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الإعلامي

ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الإعلامي

المالكي: حرية الفسفوس وزملائه تتصدر حراكنا الدبلوماسي بتوجيهات من الرئيس

المالكي: حرية الفسفوس وزملائه تتصدر حراكنا الدبلوماسي بتوجيهات من الرئيس

مباحث التموين تتلف 400 كجم مانجا فاسدة بخانيونس

مباحث التموين تتلف 400 كجم مانجا فاسدة بخانيونس

سلطة الأراضي: مخرجات لقائنا مع الرئيس ضرورية وبدأنا بالعمل وفق تعليماته لخدمة المواطن

سلطة الأراضي: مخرجات لقائنا مع الرئيس ضرورية وبدأنا بالعمل وفق تعليماته لخدمة المواطن

عواد: مصلحة الطلبة ليست مرتبطة بالتخفيف من المواد الدراسية بل بمعالجتها

عواد: مصلحة الطلبة ليست مرتبطة بالتخفيف من المواد الدراسية بل بمعالجتها

العربية الفلسطينية: شعبنا أسقط المشاريع التصفوية يوم إعلان الاستقلال بالجزائر

العربية الفلسطينية: شعبنا أسقط المشاريع التصفوية يوم إعلان الاستقلال بالجزائر

الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة &#34;عزون&#34; الثانوية

الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة "عزون" الثانوية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الإعلامي

ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الإعلامي

سلطة الأراضي: مخرجات لقائنا مع الرئيس ضرورية وبدأنا بالعمل وفق تعليماته لخدمة المواطن

سلطة الأراضي: مخرجات لقائنا مع الرئيس ضرورية وبدأنا بالعمل وفق تعليماته لخدمة المواطن

العربية الفلسطينية: شعبنا أسقط المشاريع التصفوية يوم إعلان الاستقلال بالجزائر

العربية الفلسطينية: شعبنا أسقط المشاريع التصفوية يوم إعلان الاستقلال بالجزائر

الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة &#34;عزون&#34; الثانوية

الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة "عزون" الثانوية

المجلس الوطني الفلسطيني: الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر دون اعترافها بدولة فلسطين

المجلس الوطني الفلسطيني: الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر دون اعترافها بدولة فلسطين

المجلس الوطني: الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر دون اعترافها بدولة فلسطين

المجلس الوطني: الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر دون اعترافها بدولة فلسطين

الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة (عزون) الثانوية جنوب قلقيلية

الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة (عزون) الثانوية جنوب قلقيلية

الخارجية الفلسطينية: تهاون المجتمع الدولي مع جرائم الاستيطان يُنذر بانفجار الأوضاع

الخارجية الفلسطينية: تهاون المجتمع الدولي مع جرائم الاستيطان يُنذر بانفجار الأوضاع

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تصدم الجميع بوجهها المنتفخ

شاهد: دنيا بطمة تصدم الجميع بوجهها المنتفخ

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

عربي

قطر تطلق تمريناً عسكرياً يحاكي تأمين كأس العالم غداً الاثنين

قطر تطلق تمريناً عسكرياً يحاكي تأمين كأس العالم غداً الاثنين

تونس: مظاهرات أمام البرلمان رفضاً للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس

تونس: مظاهرات أمام البرلمان رفضاً للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الاحتجاجات إلى ستة أشخاص

السودان: ارتفاع عدد القتلى في الاحتجاجات إلى ستة أشخاص