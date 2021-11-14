أبو يوسف: ذكرى إعلان وثيقة الإستقلال تعد مفصلاً في تاريخ القضية الفلسطينية

واصل أبو يوسف،





وقال أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "إن هذه الذكرى تأتي لتجديد العهد والوفاء للتضحيات التي قدمها أبناء شعبنا وتأكيداً على هدف شعبنا مع كافة الاحرار في العالم لتحقيق الاستقلال".





وأشار إلى أنه سيتم إيصال رسائل هامة خاصة للدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد، وإلى النجاح التي أحزته القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواصلة النهج الذي بدأه الشهيد الراحل ياسر عرفات .





وأكد على ضرورة التمسك بوثيقة الاستقلال عبر تنظيم العديد من الفعاليات التي ستنطلق يوم غد الاثنين في كافة محافظات الوطن والشتات تأكيداً على حقوق شعبنا، داعياً إلى ضرورة وحدة المواقف والصف الفلسطيني الداخلي.





رام الله - دنيا الوطنشدّدعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومنسق القوى والفصائل الوطنية، اليوم الأحد، على أهمية ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال والتي تصادف غداً الاثنين، معتبراً هذا اليوم مفصلاً رئيساً وأساسياً في تاريخ القضية الفلسطينية.