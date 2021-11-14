أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال لحين تشيكل حكومة جديدة



والأسبوع الماضي، قدّم أعضاء الحكومة الكويتية، استقالاتهم لرئيس الوزراء وذلك على إثر اعتراض نواب بالبرلمان على تشكيلة الحكومة التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية سوى حوالي شهر.



واحتدمت في الكويت، مؤخراً، أزمة بين الحكومة والبرلمان، وذلك عقب تقدم ثلاثة نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وغلب على تشكيله نواب معارضون، باستجواب لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.





رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير البلاد، قَبِل اليوم الاثنين، استقالة الحكومة التي قدمها رئيسها صباح الخالد الحمد الصباح الأسبوع الماضي، إثر احتدام خلافات مع البرلمان، وكلفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.