العالول: فعالية بيتا تدل على أن شعبنا وقيادته يواصلان السير على خطى عرفات

رام الله - دنيا الوطنيقام ظهر اليوم الأحد مهرجان مركزي على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، لإحياء الذكرى السابعة عشر لاستشهاد ياسر عرفات، والذكرى الثالثة والثلاثين لإعلان وثيقة الإستقلال حيث سيتم رفع علم فلسطين على قمة الجبل.وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة (فتح) في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "إن تنفيذ هذه الفعالية في بلدة بيتا له دلالات بأن شعبنا وقيادته سيواصلان السير على خطى ونهج القائد الرمز ياسر عرفات إضافة إلى تعزيز المقاومة الشعبية السلمية".وأعرب العالول عن استهجانه لقيام المجتمع الدولي بالاكتفاء ببيانات الشجب، والتنديد دون القيام بخطوات عملية لمحاسبة المستوطنين على اعتداءاتهم المتواصلة بحق المواطنين تحت حماية قوات الاحتلال، مطالباً العالم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام سبعة وستين وعاصمتها القدس الشريف.