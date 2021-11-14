وزارة الصحة تكشف سبب انخفاص عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

كمال الشخرة





رام الله - دنيا الوطنعزاالناطق باسم وزارة الصحة، اليوم الأحد، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) بسبب تلقي اللقاحات من معظم فئات المجتمع، مشيراً إلى أن تلقي العمال للجرعة الثالثة من اللقاح حال أيضاً دون زيادة أعداد الإصابات .وأضاف الشخرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "هناك 50 حالة تعالج في المستشفيات بالعناية المكثفة، تسعة منها على أجهزة التنفس الاصطناعي"، مؤكداً وجود انخفاض ملحوظ بأعداد الإدخالات إلى المشافي.وفيما يتعلق بالموسم السياحي، أفاد الشخرة بأن طواقم وزارتي السياحة والآثار تقوم بفحص السياح القادمين لفلسطين في الأماكن السياحية للتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيراً إلى أن التطعيمات تشمل كافة التحورات للفايروس .