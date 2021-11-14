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الأردن: بدء إعطاء جرعة معززة ثالثة من لقاح (كورونا)

الأردن: بدء إعطاء جرعة معززة ثالثة من لقاح (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية ، عن البدء بإعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا)، للفئة العمرية 18 سنة فما فوق، اعتباراً من اليوم الأحد.

وأوضح عادل البلبيسي، أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الأردنية، أن الجرعة الثالثة ستكون لمن أمضى ستة أشهر على تلقيه الجرعة الثانية للفئة المستهدفة لعمر (18 سنة) فما فوق، وفق ما نقلت وكالة (عمون) الأردنية.

وأكد البلبيسي على أهمية تلقي الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)، "إذ أن المناعة بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية تنخفض"، مشدداً على فعالية الجرعة الثالثة برفع المناعة لجميع الفئات العمرية.

وبين أن الوزارة تفضل أن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوع الجرعتين الأولى والثانية، وإذا كان نوع اللقاح في الجرعتين الأولى الثانية أثر على الشخص وتسبب له في مضاعفات فيمكن تغيير نوع المطعوم في الثالثة.

ودعا المسؤول الأردني إلى التوجه للمراكز المخصصة المنتشرة في جميع محافظات المملكة وتلقيها، مبيناً أن تلقي الجرعة الثالثة لا يحتاج إلى التسجيل على المنصة، وسيحصل متلقي الجرعة على شهادة تثبت ذلك.

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