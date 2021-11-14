الحكومة الفلسطينية تعقد جلستها في محافظة القدس غداً الاثنين



وأعلن عصام القاسم، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المجتمعية، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، عن قرارات غاية في الأهمية سيتم اتخاذها في اجتماع الحكومة غدا أبرزها مناقشة الحالة الأمنية في المحافظة، وتعزيز كافة الدوائر الرسمية، وإعادة افتتاح مقرات لكل المؤسسات والوزارات بالمدينة المقدسة.



وشدّد القاسم على أن اختيار هذه الزيارة في يوم الاستقلال، بمثابة رسالة سياسية لدعم القدس وأهلها، وكذلك التأكيد على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.





رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الفلسطيني جلسته الأسبوعية غداً الاثنين في مقر محافظة القدس.