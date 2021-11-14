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الصالحي: حكومة بينيت كلفت جهات استيطانية لمراقبة البناء الفلسطيني في أراضي (ج)

الصالحي: حكومة بينيت كلفت جهات استيطانية لمراقبة البناء الفلسطيني في أراضي (ج)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال مجدي الصالح وزير الحكم المحلي، اليوم الأحد، إن حكومة بينيت المتطرفة أوكلت لجماعات استيطانية مهمة المراقبة على البناء الفلسطيني في الأراضي المصنفة (ج)، ورصدت 20 مليون شيقل لهذه المهمة.

وأشار الصالح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية إلى أن لجنة التنظيم فيما تسمى بالإدارة المدنية للإحتلال تقر وتنفذ عمليات الهدم في الضفة خلال (96) ساعة، وذلك لمنع المواطنين المتضررين من التوجه للمحاكم .

وأضاف الصالح: "أن الاحتلال يواصل توسيع المستوطنات في كافة المناطق بهدف محاصرة المواطنين في كنتونات صغيرة، وبناء عشرات البؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة".

ونوه الصالح إلى وجود ظاهرة جديدة يقوم بها المستوطنون برعيهم في التلال والجبال ومنع الرعاة الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم بهدف السيطرة عليها ومصادرتها.

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