تفاصيل تعليق الدوام في مدارس (الأونروا) جزئياً الثلاثاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن اتحاد موظفي الوكالة بغزة، عن تعليق العمل في جميع مدارس الوكالة بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً للفترة الصباحية، والثانية مساءً للفترة المسائية.وأوضح الاتحاد أن الطلاب والمعلمون سيعتصمون في هذا الوقت في الطابور لمدة ربع ساعة يرفعون خلالها اليافطات والشعارات المطالبة بحقوق اللاجئين والموظفين.كما يُعلق الدوام في كليتي تدريب غزة وخان يونس من الساعة 8:30 صباحاً إلى 10:30 صباحاً، ويعتصم الموظفون والطلاب في الساحات ويرفعون اليافطات والشعارات المطالبة بالحقوق، ويشاركون في الاعتصام أمام بوابة مكتب غزة الإقليمي.فيما يُعلق الدوام في مركز النور للمكفوفين الساعتين الأخيرتين ويغادر المعلمون والطلاب.