عاجل

  • وزارة الصحة: انخفاض أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) بسبب تلقي اللقاحات من معظم فئات المجتمع

شؤون فلسطينية

"فتح": متمسكون بوثيقة الاستقلال ولا تراجع قيد أنملة عن الثوابت الواردة بها

"فتح": متمسكون بوثيقة الاستقلال ولا تراجع قيد أنملة عن الثوابت الواردة بها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الاستمرار بالنضال المشروع لانجاز الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ33 لصدور وثيقة اعلان الاستقلال، على الأهمية التاريخية لوثيقة الاستقلال باعتبارها نقلة نوعية لمسار كفاح ونضال شعبنا الفلسطيني، وثمرة طبيعية لتضحياته اللامحدودة على درب الثورة والانتفاضة الشعبية الكبرى .

وأكدت الوحدة الوطنية، التي تجسدت بإجماع وطني على الوثيقة ومنهج البرنامج السياسي المطروح فيها لتحقيق الاستقلال في دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بناء على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ما مهد الطريق لاعتراف دولي بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، توج بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 197، حيث اعترفت 141 دولة حتى الآن بفلسطين دولة عضوا بصفة "مراقب".

وأكدت "فتح" أن وثيقة الاستقلال ما كانت لترى النور وتلقى الصدى المناسب لدى دول وحكومات وشعوب العالم، لولا تضحيات الشعب الفلسطيني العظيمة منذ انطلاقة ثورته المعاصرة عام 1965، والتزام قادتها ومناضليها بالوسائل المشروعة للكفاح، المدونة في نصوص القانون الدولي، والمتوجة بسياسة عقلانية واقعية ساهمت في اقناع الكثير من دول العالم بحقوقنا التاريخية والطبيعية على أرض وطننا فلسطين، وأن قيام دولة فلسطين سيساهم بأمن واستقرار المنطقة، تمهيدا لإحلال السلام الدائم والعادل والشامل فيها.

وحملت "فتح" حكومات منظومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني العنصرية الإسرائيلية المتعاقبة، المسؤولية كاملة عن انهيار مسار عملية السلام، بانتهاجها الحرب والاحتلال والاستيطان، سبيلا لفرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني، واغتيال ارادة المجتمع الدولي ونسف الركائز الأخلاقية التي قامت عليها قوانين وقرارات الشرعية الدولية ومواثيقها .

وجددت تمسك قيادتها ومناضليها بالحق التاريخي والطبيعي للشعب الفلسطيني بأرض وطنه فلسطين، وحقه بانتهاج سبل النضال الشعبي المقاوم المشروع بالتوازي مع سبل النضال السياسي والقانوني والدبلوماسي في المحافل الدولية، لتحقيق هدف وثيقة الاستقلال بقيام دولة فلسطينية حرة ذات سيادة ديمقراطية تقدمية، دولة قانون تحترم الحقوق الاساسية للإنسان، ومبدأ التعددية، وتضمن حقوق مواطنيها دون تمييز، وعلى رأسها حقوق المرأة الفلسطينية .

وأكدت ارتكاز البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقوانين السلطة الوطنية، على المبادئ المعلنة في وثيقة الاستقلال، باعتبارها المرجعية التي تتمسك القيادة بحذافيرها ولم تتراجع عنها رغم الضغوط، كما يؤكد الرئيس محمود عباس دائما، تمسكه بها وتحديه لمن يثبت اي تراجع عنها مهما كان ضئيلا .

وشددت "فتح" لجماهير الشعب الفلسطيني على استمرارها بالنضال المشروع والبقاء في دائرة المواجهة مع منظومة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري العنصري مهما بلغت التضحيات، من اجل استكمال انجاز الاستقلال والسيادة، ووقوفها مع الرئيس محمود عباس بالقرارات الوطنية والخيارات المصيرية الهادفة لتجسيد حقوق شعبنا الفلسطيني التاريخية والطبيعية، وأهدافه في الحرية والاستقلال.

أخبار ذات صلة

الحكومة الفلسطينية تعقد جلستها في محافظة القدس غداً الاثنين

الحكومة الفلسطينية تعقد جلستها في محافظة القدس غداً الاثنين

الصالحي: حكومة بينيت كلفت جهات استيطانية لمراقبة البناء الفلسطيني في أراضي (ج)

الصالحي: حكومة بينيت كلفت جهات استيطانية لمراقبة البناء الفلسطيني في أراضي (ج)

هيئة الأسرى: الأسير يعقوب قادري تعرض للتنكيل عقب جلسة محاكمته الأخيرة

هيئة الأسرى: الأسير يعقوب قادري تعرض للتنكيل عقب جلسة محاكمته الأخيرة

تفاصيل تعليق الدوام في مدارس (الأونروا) جزئياً الثلاثاء المقبل

تفاصيل تعليق الدوام في مدارس (الأونروا) جزئياً الثلاثاء المقبل

تقرير: عنف المستوطنين أداة إسرائيل للاستيلاء على أراض في الضفة

تقرير: عنف المستوطنين أداة إسرائيل للاستيلاء على أراض في الضفة

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب بيت لحم

الصحة بغزة: ثلاث حالات وفاة و75 إصابة بـ (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: ثلاث حالات وفاة و75 إصابة بـ (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

هيئة الأسرى: الأسير قادري تعرض للتنكيل من قبل قوات (النحشون) الإسرائيلية

هيئة الأسرى: الأسير قادري تعرض للتنكيل من قبل قوات (النحشون) الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تقرير: عنف المستوطنين أداة إسرائيل للاستيلاء على أراض في الضفة

تقرير: عنف المستوطنين أداة إسرائيل للاستيلاء على أراض في الضفة

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب بيت لحم

هيئة الأسرى: الأسير قادري تعرض للتنكيل من قبل قوات (النحشون) الإسرائيلية

هيئة الأسرى: الأسير قادري تعرض للتنكيل من قبل قوات (النحشون) الإسرائيلية

تيسير خالد: وثيقة إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني

تيسير خالد: وثيقة إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني

أبو بكر: الأسير الفسفوس قد يفقد حياته في أي لحظة ونعمل على الإفراج عنه

أبو بكر: الأسير الفسفوس قد يفقد حياته في أي لحظة ونعمل على الإفراج عنه

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب بيت لحم

بابا الفاتيكان يكرم فريق الإعلام بمجلس حكماء المسلمين

بابا الفاتيكان يكرم فريق الإعلام بمجلس حكماء المسلمين

منوعات

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

عربي

مصر تكشف العقوبات المتوقعة على الموظفين الممتنعين عن أخذ لقاح (كورونا)

مصر تكشف العقوبات المتوقعة على الموظفين الممتنعين عن أخذ لقاح (كورونا)

اجتماع مصري أردني قبرصي يوناني لتعزيز أطر التعاون

اجتماع مصري أردني قبرصي يوناني لتعزيز أطر التعاون

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: لو عندي وصفة ما تأخرت في وصفها للبنان

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: لو عندي وصفة ما تأخرت في وصفها للبنان

مصر: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تأثير السيول على مناطق البحر الأحمر

مصر: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تأثير السيول على مناطق البحر الأحمر