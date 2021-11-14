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اجتماع مصري أردني قبرصي يوناني لتعزيز أطر التعاون

اجتماع مصري أردني قبرصي يوناني لتعزيز أطر التعاون
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مع نظرائه في كل من الأردن واليونان وقبرص، على هامش منتدى (صير بني ياس) في الإمارات.

وبحث وزراء خارجية الدول الأربع سبل تعزيز أطر التعاون بينهم، وكذلك تبادل الرؤى حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

ويأتي اللقاء الوزاري الرباعي على هامش مشاركة سامح شكري، في فعاليات الدورة الـ 12 لمنتدى (صير بني ياس) السنوي، وهو المنتدى الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تحت رعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالله بن زايد آل نهيان.

وذكر السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أن مشاركة الوزير سامح شكري تأتي في سياق الحرص على مواصلة تبادل التشاور والرؤى مع كبار المسؤولين بشأن القضايا الملحة والملفات ذات الأولوية، خاصة المتعلقة بتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".

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