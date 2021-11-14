الصين: تطعيم حوالي 84 مليون طفل ضد (كورونا)



وقال وو ليانغ يو، مسؤول في لجنة الصحة الوطنية، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن: "السلطات الصحية ستواصل تدعيم التطعيم في الفئة العمرية بين ثلاثة أعوام و11 عاماً ممن ليس لديهم موانع طبية حتى نهاية هذا العام".



من جانب آخر، قال مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إن الجامعات والمدارس المتوسطة والمدارس الابتدائية تدفع عمليات التطعيم على أساس التوجيه الموحد للبلاد، مشيراً إلى أن حوالي 95 بالمئة من الطلاب الصينيين فوق (18 عاماً) تلقوا لقاح (كوفيد-19)، كما منحت 2.37 مليار جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء الصين حتى يوم الجمعة الماضية ليصل عدد المطعمين إلى 1.074 مليار شخص.



إلى ذلك، قالت الصين إن الجولة الحالية من تفشي وباء (كورونا) تصنف ضمن الوضع المستقر، وذكر المسؤول في اللجنة أن الجولة الحالية من التفشي التي بدأت الشهر الماضي، أثرت على (21) بلدية ومنطقة على مستوى المقاطعة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت السلطات الصحية الصينية بأنه تم تطعيم نحو 84.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين (ثلاثة أعوام و11 عاماً) ضد فيروس (كورونا) في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم حوالي 49.4 مليون حصلوا على جرعات تنشيطية.