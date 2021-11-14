دولي

هزة أرضية تضرب جنوب إيران

هزة أرضية تضرب جنوب إيران
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أمس السبت، أن زلزال قوي ضرب ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران.

وأوضحت أن الزلزال الذي ضرب على عمق 7 كيلومترات وقع عند خط طول 56.06 ودائرة عرض  28.27، وفق (سبوتنيك).

ووقع الزلزال في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش (الثانية عشرة و22 دقيقة و18 ثانية بعد منتصف ليلة السبت-الأحد بالتوقيت المحلي).

وأكد المركز أن الزلزال وقع على بعد 8 كم من مدينة جويم و20 كم من مدينة بناروية، و26 كم من مدينة شهر بير و211 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار محتملة جراء الزلزال.

أخبار ذات صلة

روسيا: تراجع حصيلة الإصابات اليومية بـ(كورونا)

روسيا: تراجع حصيلة الإصابات اليومية بـ(كورونا)

الصين: تطعيم حوالي 84 مليون طفل ضد (كورونا)

الصين: تطعيم حوالي 84 مليون طفل ضد (كورونا)

أستراليا تبدأ تطعيم الأطفال تحت سن 12 عاماً في بداية العام المقبل

أستراليا تبدأ تطعيم الأطفال تحت سن 12 عاماً في بداية العام المقبل

روسيا تسلم الهند منظومات صواريخ (إس-400)

روسيا تسلم الهند منظومات صواريخ (إس-400)

الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية واسعة بالجليل الأسفل الأسبوع المقبل

الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية واسعة بالجليل الأسفل الأسبوع المقبل

تقرير: الصين تعمل على إضفاء طابع &#34;المهنية&#34; على التجسس

تقرير: الصين تعمل على إضفاء طابع "المهنية" على التجسس

مباحثات روسية إماراتية لتحديث منظومات (بانستير-1) المضادة للطائرات

مباحثات روسية إماراتية لتحديث منظومات (بانستير-1) المضادة للطائرات

بريطانيا: خطر نشوب حرب بين روسيا والغرب أكبر من أي وقت مضى

بريطانيا: خطر نشوب حرب بين روسيا والغرب أكبر من أي وقت مضى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تقرير: عنف المستوطنين أداة إسرائيل للاستيلاء على أراض في الضفة

تقرير: عنف المستوطنين أداة إسرائيل للاستيلاء على أراض في الضفة

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب بيت لحم

هيئة الأسرى: الأسير قادري تعرض للتنكيل من قبل قوات (النحشون) الإسرائيلية

هيئة الأسرى: الأسير قادري تعرض للتنكيل من قبل قوات (النحشون) الإسرائيلية

تيسير خالد: وثيقة إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني

تيسير خالد: وثيقة إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني

قوات القمع التابعة للاحتلال تقتحم سجن (نفحة) وتعتدي على الأسرى

قوات القمع التابعة للاحتلال تقتحم سجن (نفحة) وتعتدي على الأسرى

أبو بكر: الأسير الفسفوس قد يفقد حياته في أي لحظة ونعمل على الإفراج عنه

أبو بكر: الأسير الفسفوس قد يفقد حياته في أي لحظة ونعمل على الإفراج عنه

مصرع مواطنة دهستها حافلة في قلقيلية

مصرع مواطنة دهستها حافلة في قلقيلية

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تصدم الجميع بوجهها المنتفخ

شاهد: دنيا بطمة تصدم الجميع بوجهها المنتفخ

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

عربي

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال لحين تشيكل حكومة جديدة

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال لحين تشيكل حكومة جديدة

الأردن: بدء إعطاء جرعة معززة ثالثة من لقاح (كورونا)

الأردن: بدء إعطاء جرعة معززة ثالثة من لقاح (كورونا)

مصر تكشف العقوبات المتوقعة على الموظفين الممتنعين عن أخذ لقاح (كورونا)

مصر تكشف العقوبات المتوقعة على الموظفين الممتنعين عن أخذ لقاح (كورونا)

اجتماع مصري أردني قبرصي يوناني لتعزيز أطر التعاون

اجتماع مصري أردني قبرصي يوناني لتعزيز أطر التعاون