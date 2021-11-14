هزة أرضية تضرب جنوب إيران

أفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أمس السبت، أن

رام الله - دنيا الوطنزلزال قوي ضرب ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران.وأوضحت أن الزلزال الذي ضرب على عمق 7 كيلومترات وقع عند خط طول 56.06 ودائرة عرض 28.27، وفق (سبوتنيك).ووقع الزلزال في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش (الثانية عشرة و22 دقيقة و18 ثانية بعد منتصف ليلة السبت-الأحد بالتوقيت المحلي).وأكد المركز أن الزلزال وقع على بعد 8 كم من مدينة جويم و20 كم من مدينة بناروية، و26 كم من مدينة شهر بير و211 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار محتملة جراء الزلزال.