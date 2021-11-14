قوات القمع التابعة للاحتلال تقتحم سجن (نفحة) وتعتدي على الأسرى

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قسم (13) في سجن (نفحة) الصحراوي، واعتدت على الأسرى بالضرب.وقال حسن عبد ربه، الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "إن قوات القمع اقتحمت القسم فجرا ونكّلت بالأسرى، وحطمت مقتنياتهم الشخصية، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوفهم"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشار إلى أن الأسرى أغلقوا أقسام السجن بالكامل، احتجاجاً على الاقتحام الوحشي الذي نفذته وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لقسم (13).وتنتهج إدارة سجون الاحتلال عمليات القمع والتفتيش المتكرّرة، إضافة إلى جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة بحق الأسرى، لفرض مزيد من السيطرة والرّقابة عليهم، وضرب أي حالة استقرار داخل الأقسام.