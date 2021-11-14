عاجل

  • وزارة الصحة: انخفاض أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) بسبب تلقي اللقاحات من معظم فئات المجتمع

شؤون فلسطينية

أبو بكر: الأسير الفسفوس قد يفقد حياته في أي لحظة ونعمل على الإفراج عنه

أبو بكر: الأسير الفسفوس قد يفقد حياته في أي لحظة ونعمل على الإفراج عنه
الأسير كايد الفسفوس
خاص دنيا الوطن - آية الملاحي
أكد قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام  منذ حوالي (122) يوماً، بحالة صحية صعبة للغاية.

وقال أبو بكر في حديثه لـ"دنيا الوطن"، اليوم الأحد،: "إن الأطباء ومنهم الأطباء الإسرائيليين، أكدوا بأنه في أي  لحظة ممكن أن يفقد كايد حياته، وأنه في حالة شبه غيبوبة بين فترة وآخرى".

وأضاف: "أن الحكم الإداري للأسير كايد مجمد، لكنه مازال مضرب عن الطعام، وفي حال فك إضرابه فإن الاحتلال يعيد له حكم الاعتقال الإداري مع أن الحكم ينتهى حكمه في أواخر كانون الأول/ ديسمبر لهذا العام".

وتابع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "نحن كهيئة نحاول خلال الأسبوع الجاري رفع أكثر من قضية، من أجل محاولة الإفراج عن الأسير كايد الفسفوس، وذلك نتيجة لتدهور حالته الصحية".

وأشار أبو بكر إلى أن الأسرى الذين لا زالوا مضربين عن الطعام هم: ويوجد علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ (99) يوماً، وهشام أبو هواش منذ (90) يوماً، ولؤي الأشقر منذ (34) يوماً، وعياد الهريمي منذ (52) يوماً.

ولفت إلى أن الحالة الصحية لعلاء بدأت تسوء، كذلك الأمر لأبو هواش لأنهم مازالو مضربين عن الطعام فوق ثلاثة أشهر.

أخبار ذات صلة

الحكومة الفلسطينية تعقد جلستها في محافظة القدس غداً الاثنين

الحكومة الفلسطينية تعقد جلستها في محافظة القدس غداً الاثنين

الصالحي: حكومة بينيت كلفت جهات استيطانية لمراقبة البناء الفلسطيني في أراضي (ج)

الصالحي: حكومة بينيت كلفت جهات استيطانية لمراقبة البناء الفلسطيني في أراضي (ج)

هيئة الأسرى: الأسير يعقوب قادري تعرض للتنكيل عقب جلسة محاكمته الأخيرة

هيئة الأسرى: الأسير يعقوب قادري تعرض للتنكيل عقب جلسة محاكمته الأخيرة

تفاصيل تعليق الدوام في مدارس (الأونروا) جزئياً الثلاثاء المقبل

تفاصيل تعليق الدوام في مدارس (الأونروا) جزئياً الثلاثاء المقبل

&#34;فتح&#34;: متمسكون بوثيقة الاستقلال ولا تراجع قيد أنملة عن الثوابت الواردة بها

"فتح": متمسكون بوثيقة الاستقلال ولا تراجع قيد أنملة عن الثوابت الواردة بها

تقرير: عنف المستوطنين أداة إسرائيل للاستيلاء على أراض في الضفة

تقرير: عنف المستوطنين أداة إسرائيل للاستيلاء على أراض في الضفة

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب بيت لحم

الصحة بغزة: ثلاث حالات وفاة و75 إصابة بـ (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: ثلاث حالات وفاة و75 إصابة بـ (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تقرير: عنف المستوطنين أداة إسرائيل للاستيلاء على أراض في الضفة

تقرير: عنف المستوطنين أداة إسرائيل للاستيلاء على أراض في الضفة

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب بيت لحم

هيئة الأسرى: الأسير قادري تعرض للتنكيل من قبل قوات (النحشون) الإسرائيلية

هيئة الأسرى: الأسير قادري تعرض للتنكيل من قبل قوات (النحشون) الإسرائيلية

تيسير خالد: وثيقة إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني

تيسير خالد: وثيقة إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني

أبو بكر: الأسير الفسفوس قد يفقد حياته في أي لحظة ونعمل على الإفراج عنه

أبو بكر: الأسير الفسفوس قد يفقد حياته في أي لحظة ونعمل على الإفراج عنه

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب بيت لحم

بابا الفاتيكان يكرم فريق الإعلام بمجلس حكماء المسلمين

بابا الفاتيكان يكرم فريق الإعلام بمجلس حكماء المسلمين

منوعات

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

عربي

مصر تكشف العقوبات المتوقعة على الموظفين الممتنعين عن أخذ لقاح (كورونا)

مصر تكشف العقوبات المتوقعة على الموظفين الممتنعين عن أخذ لقاح (كورونا)

اجتماع مصري أردني قبرصي يوناني لتعزيز أطر التعاون

اجتماع مصري أردني قبرصي يوناني لتعزيز أطر التعاون

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: لو عندي وصفة ما تأخرت في وصفها للبنان

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: لو عندي وصفة ما تأخرت في وصفها للبنان

مصر: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تأثير السيول على مناطق البحر الأحمر

مصر: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تأثير السيول على مناطق البحر الأحمر