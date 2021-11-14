أبو بكر: الأسير الفسفوس قد يفقد حياته في أي لحظة ونعمل على الإفراج عنه

خاص دنيا الوطن - آية الملاحيأكد قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ حوالي (122) يوماً، بحالة صحية صعبة للغاية.وقال أبو بكر في حديثه لـ"دنيا الوطن"، اليوم الأحد،: "إن الأطباء ومنهم الأطباء الإسرائيليين، أكدوا بأنه في أي لحظة ممكن أن يفقد كايد حياته، وأنه في حالة شبه غيبوبة بين فترة وآخرى".وأضاف: "أن الحكم الإداري للأسير كايد مجمد، لكنه مازال مضرب عن الطعام، وفي حال فك إضرابه فإن الاحتلال يعيد له حكم الاعتقال الإداري مع أن الحكم ينتهى حكمه في أواخر كانون الأول/ ديسمبر لهذا العام".وتابع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "نحن كهيئة نحاول خلال الأسبوع الجاري رفع أكثر من قضية، من أجل محاولة الإفراج عن الأسير كايد الفسفوس، وذلك نتيجة لتدهور حالته الصحية".وأشار أبو بكر إلى أن الأسرى الذين لا زالوا مضربين عن الطعام هم: ويوجد علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ (99) يوماً، وهشام أبو هواش منذ (90) يوماً، ولؤي الأشقر منذ (34) يوماً، وعياد الهريمي منذ (52) يوماً.ولفت إلى أن الحالة الصحية لعلاء بدأت تسوء، كذلك الأمر لأبو هواش لأنهم مازالو مضربين عن الطعام فوق ثلاثة أشهر.