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مسؤول مصري يكشف سبب وصول العقارب إلى منازل الأهالي

مسؤول مصري يكشف سبب وصول العقارب إلى منازل الأهالي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، بأن الثلث الأخير من فصل الخريف يعتبر مرحلة انتقالية بشكل تدريجي إلى فصل الشتاء، حتى تستطيع المخلوقات والكائنات الحية تحمل درجات الحرارة المنخفضة.

وقال فهيم في في حديثٍ لموقع (مصراوي): "الحديث عن ظهور العقارب في أسوان وعلاقتها بالأمطار، يرجع إلى سقوط الأمطار بشكل غزير، التي وصلت كميتها لـ 4.5 مللي، ما أدى لحدوث جريان سطحي وسيول، وما حدث هو أن المياه دخلت في الجحور وأي شيئ في الجحور خرج من المياه واتجه إلى المناطق المنخفضة والمنازل".

وأكد أن العقارب لم تدخل على الناس في البيوت، ولكن المياه نقلتها، موضحاً أن العقارب تسبب تسمماً أقل من الثعابين أو الحيّات ولكنها لاتزال سامة، وتؤدي لدغتها إلى الوفاة حال تأخر علاج الشخص.

ونصح فهيم، المواطنين قاطني المناطق المعرض للأمطار والقريبة من الجبال وبجوارها ظهير صحراوي، معرفة المستشفيات التي تضم الأمصال حتى يتم علاج من يصاب بلدغة العقارب.

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