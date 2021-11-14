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رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: لو عندي وصفة ما تأخرت في وصفها للبنان

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: لو عندي وصفة ما تأخرت في وصفها للبنان
تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق
رام الله - دنيا الوطن
عقب تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، على الأحداث الأخيرة التي يشهدها لبنان، مؤكداً أن الذي يدفع الثمن هو الشعب اللبناني.

وقال الفيصل في لقاء مع قناة (العربية): "ما يحدث في لبنان أمر مؤسف، والذي يدفع الثمن هو الشعب اللبناني، وكذلك أيضاً الشيعة، فليس كل الشيعة هناك راغبة بسيطرة (حزب الله)".

وأضاف: "لو كانت لدي وصفة أستطيع وصفها ما تأخرت عن تقديمها، لكن الأمر راجع للشعب اللبناني نفسه، والهبة اللي قامت في لبنان قبل (كورونا)، ضد الأوضاع وضد (حزب الله) كانت دليلاً أن الشعب اللبناني كافة يرفض تلك الأوضاع".

أعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت في وقت سابق، سحب سفرائها من بيروت، وحظرت الرياض جميع الواردات اللبنانية، احتجاجاً على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو سبع سنوات.

وقال قرداحي: "إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم تجاه اعتداء من السعودية والإمارات، وإن حرب اليمن حرب عبثية".

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