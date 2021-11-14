أستراليا تبدأ تطعيم الأطفال تحت سن 12 عاماً في بداية العام المقبل

جريج هانت،

وزير الصحة الأسترالي،



وقال هانت: "إن المسؤولين الطبيين يراجعون حاليا بيانات الصحة والسلامة الخاصة بالتطعيمات التي سيتم منحها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما"، وفق (سبوتنيك).



وأضاف: "أنه من غير المرجح أن يتخذوا قرارا هذا العام، في الدولة التي تعد واحدة من أكثر الدول تطعيما ضد فيروس (كورونا) في العالم".



وخلال هذا الشهر، أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأخذ جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك للاستخدام على نطاق واسع في الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها بين 5 و11 عاما، بعد أن أجازتها هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية.





رام الله - دنيا الوطنأفاداليوم الأحد، أنه من المرجح أن تبدأ أستراليا في تطعيم الأطفال دون سن 12 عاما باللقاحات الواقية من فيروس (كورونا) في بداية العام المقبل.