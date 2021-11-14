الصحة بغزة تنشر تنويهاً حول تلقي التطعيم الخاص بـ (الإنفلونزا) الموسمية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن توفير كمية من التطعيم الخاص بـ (الإنفلونزا) الموسمية، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحصين أفراد المجتمع من الأمراض والأوبئة.ونوهت الوزراة الفئات المستهدفة والأكثر عرضة لخطر المضاعفات الطبية الناتجة عن (الإنفلونزا) الشديدة، وهم الطواقم الطبية، وكبار السن فوق (60) عاماً، ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، بالتوجه لتلقي التطعيم بدءً من يوم غدٍ الإثنين 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال أوقات الدوام الرسمي.وأوضحت الصحة أن تلقي التطعيم سيكون من خلال المراكز الصحية التالية:▪️محافظة الشمال: مركز شهداء جباليا - عيادة الشيماء.▪️محافظة غزة : مركز شهداء الرمال - مركز شهداء الشيخ رضوان - مركز صبحة الحرازين.▪️محافظة الوسطى: مركز شهداء دير البلح - مركز شهداء النصيرات.▪️محافظة خان يونس: مركز شهداء خانيونس "البندر" - مركز شهداء بني سهيلا.▪️محافظة رفح: مركز شهداء رفح "أبو الوليد" - مركز شهداء تل السلطان.