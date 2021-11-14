روسيا تسلم الهند منظومات صواريخ (إس-400)

رام الله - دنيا الوطنأعلن المركز الروسي للتعاون الدولي العسكري التقني، اليوم الأحد، البدء في تسليم الهند منظومات الدفاع الجوي الروسية (إس-400).وقال دميتري شوغاييف، مدير المركز، قبيل انطلاق معرض دبي الجوي الدولي: "بدأت عمليات تسليم المعدات الخاصة لنظام الدفاع الجوي (S-400) للهند، وفقاً للموعد المحدد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وقعت روسيا والهند عقداً لتوريد منظومات (إس-400) في صفقة تقدر بـ5.43 مليار دولار، وأصبحت الهند ثالث مشتر أجنبي لهذه المجمعات، بعد الصين وتركيا.وتعد منظومات (إس-400) للدفاع الجوي جيلاً جديداً من أنظمة الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى المضادة للطائرات، وقد تم تصميم هذه المنظومة الدفاعية لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف فرط الصوتية.