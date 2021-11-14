رعب في أسوان.. العقارب السامة تقتل وتصيب مئات المصريين

رام الله - دنيا الوطنقتلت العقارب 3 أشخاص وأصابت المئات في مدينة أسوان جنوبي مصر، بعدما جرفتها رياح شديدة في شوارع المدينة وداخل المنازل.وبلغ عدد المصابين المعلن عنهم 450 شخصا، حسب بيانات وزارة الصحة المصرية.ووفق شبكة (بي بي سي) فإنه أحيانا تجرف السيول والرياح العقارب والأفاعي من أوكارها في الجبال والتلال المحيطة بالمدينة، ما يتسبب في ردة فعل عنيفة لها.وقال مسؤول في وزارة الصحة المصرية: إنها وفرت جرعات إضافية من الأمصال، ومضادات التسمم في المستشفيات الواقعة داخل المدينة، وفي المراكز الصحية في القرى حولها.وأصدرت السلطات المصرية توجيهات للمواطنين بعدم الخروج من منازلهم، وتجنب الطرقات التي توجد بها أشجار، حيث أدت الرياح إلى تساقط بعضها.وتستوطن عدة أنواع من العقارب والأفاعي الخطيرة، المناطق الجبلية والصحراوية القريبة من المدينة، خاصة العقارب عريضة الذيل، والتي تعد واحدة من أكثر أنواع العقارب فتكا في العالم.ويمكن للدغة واحدة من هذا النوع من العقارب ضخ كمية كافية من السم، لقتل إنسان بالغ خلال أقل من ساعة.