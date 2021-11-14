مصر: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تأثير السيول على مناطق البحر الأحمر











رام الله - دنيا الوطنأفادت الهيئة العامة للطرق والكباري في مصر، اليوم الأحد، أنه سيتم غلق عدد من الطرق بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة وهي طرق (مرسى علم/ القصير) و(قفط/ القصير) و(قنا/ الأقصر) الصحراوي الشرقي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أرواح المواطنين.وقالت الهيئة في بيان لها: "إن هذه الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة، تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أرواح المواطنين نتيجة السيول التي تتسبب في صعوبة السير على هذه الطرق وخاصة في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة بعدد من المحافظات"، وفق (الشروق المصرية).وأوضحت الهيئة العامة للطرق والكباري بأنها رفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تأثير السيول على مناطق البحر الأحمر، فضلاً عن انتشار وتواجد مجموعات الإنقاذ والطوارئ والصيانة لاستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء في حالة تضررها نتيجة السيول.