الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية واسعة بالجليل الأسفل الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إجراء مناورة عسكرية واسعة النطاق خلال الأسبوع المقبل في منطقة الجليل الأسفل.وأفاد الناطق باسم الجيش وفق صحيفة (معاريف) بأن التدريبات ستُجرى بالاشتراك مع قوات الاحتياط وكجزء من شهر زيادة الاستعداد التشغيلي في القيادة الشمالية.وأوضح أنه ستكون هناك حركة نشطة للمركبات وقوات الأمن، بالإضافة إلى أصداء انفجارات في المنطقة.يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يشهد تدريبات واسعة بشكل غير مسبوق على مختلف القوات البرية والجوية والبحرية.يذكر أنه قبل أسبوعين أنهى سلاح الجو الإسرائيلي تدريبات مع قوات جوية من 8 دول أوروبية في الجنوب.إضافة إلى ذلك أنهى ذراع البر أمس تدريبات امتدت لأسبوع مع قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز".